Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Km 5+200

- Đường Lê Trọng Tấn

- An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách mảng dịch vụ ẩm thực: Nhà hàng Hobby, Nhà hàng Beer, Nhà hàng Buffet
Xây dựng các kế hoạch kinh doanh – MKT
Tham gia triển khai lập đề án kinh doanh, MKT, vận hành sản phẩm dịch vụ: phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ,...
Nghiên cứu thị trường, thị phần của sản phẩm/dịch vụ và tham mưu các giải pháp marketing cho sản phẩm/dịch vụ;
Xây dựng kế hoạch Marketing chi tiết theo tháng/quý, kế hoạch triển khai trên các kênh truyền thông online, offline.
Tổng hợp, phân tích, báo cáo, cho Giám Đốc marketing về các quyết định liên quan đến các chỉ số kinh doanh, marketing
Triển khai các kế hoạch MKT
Khảo sát thị trường và đề xuất phương án CTKM, cải thiện dịch vụ, khảo sát nhu cầu của KH để đề ra phương án MKT
Xây dựng các chương trình khuyến mãi và triển khai với các bộ phận
Đề xuất ngân sách và triển khai ngân sách MKT theo kế hoạch được duyệt
Đầu mối liên hệ với các đối tác, nhãn hàng: xin tài trợ, hợp tác trao đổi quyền lợi
Phụ trách tiếp đón và quan hệ báo chí (truyền hình, PR, xử lý sự vụ)
Tham gia vào giám sát tiến độ MKT của bộ phận
Theo dõi tiến độ/hiệu quả công việc của nhân sự marketing
Đốc thúc và làm việc cùng các team MKT để vận hành hệ thống MKT hiệu quả;
Tiếp cận nhanh các vấn đề mới, nắm rõ các quy trình làm việc, kịp thời phát hiện những vấn đề còn bất cập để tham mưu với Giám đốc marketing có giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Đánh giá hiệu quả MKT các kênh và các chỉ số khách hàng
Theo dõi hợp đồng, chi phí MKT
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến trưa Thứ 7

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong các lĩnh vực Marketing, truyền thông ngành F&B
Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương (trợ lý GĐ MKT, trưởng nhóm, phó phòng MKT/truyền thông....)
Thành thạo về Digital marketing
Kỹ năng
Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch
Kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin, đưa ra đánh giá và phân tích tốt
Khả năng quản lý, phối hợp, tổ chức công việc.
Quan sát, nhạy bén với thông tin, tình hình thị trường.
Thái độ/Tính cách:Nhạy bén, nghiêm túc, bảo mật thông tin tốt
Thái độ/Tính cách:

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương áp dụng:15 – 20 triệu/tháng (tùy theo năng lực)
Mức lương áp dụng:
Làm việc trong môi trường Marketing năng động, được tự do sáng tạo và phát huy năng lực cá nhân
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết…) theo quy định của Công ty.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: cơm trưa, đồng phục, du lịch, hiếu hỷ ...
Hưởng chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ trong Tập đoàn cho nhân viên và gia đình, bạn bè của nhân viên.
Hưởng các chính sách phúc lợi khác của bệnh viện nói riêng và Tập đoàn Bảo Sơn nói chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Km5 + 200, đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

