Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ZENO MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ZENO MALL
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH ZENO MALL

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà Vạn Phúc Building, HH04 Tố Hữu Hà Đông , Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

· Quản trị hệ thống nội dung:
Cùng team lên ý tưởng, xây dựng và quản trị hệ thống bài viết cho fanpage, group, website.
Đảm bảo nội dung nhất quán, phù hợp với định hướng và mục tiêu của công ty.
· Sáng tạo nội dung trên các nền tảng:
Viết bài fanpage đa dạng: bài giới thiệu dịch vụ, bài theo trend, bài sự kiện, bài chia sẻ kiến thức.
Đảm bảo nội dung hấp dẫn, thu hút tương tác và tăng nhận diện thương hiệu.
Nghiên cứu từ khóa, tối ưu SEO.
Viết bài chuẩn SEO, đảm bảo chất lượng và thân thiện với người dùng.
Quản trị hệ thống bài viết trong group của công ty.
Viết bài cập nhật, chia sẻ kiến thức hữu ích (2 bài/tuần, 300-500 từ).
· Thực hiện (Viết/Lên ý tưởng) các ấn phẩm truyền thông (nếu có)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết content từ 6 tháng trở lên (là lợi thế).
Có kiến thức cơ bản về SEO (nếu chưa có sẽ được đào tạo).
Biết sử dụng Canva cơ bản.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng nắm bắt nhanh các xu hướng và chủ đề mới.
Kỹ năng viết lách tốt, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL Thì Được Hưởng Những Gì

Phạm vi thu nhập: 7.000.000-9.000.000VNĐ + Phụ cấp + Chuyên cần
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương
Hưởng toàn bộ phúc lợi về nghỉ lễ, thai sản, hiếu hỉ, nghỉ phép,......
Có nhiều cơ hội thăng tiến, Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.
Ngày làm 7 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ZENO MALL

CÔNG TY TNHH ZENO MALL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 247 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

