Tuyển Digital Marketing Tóc Kẹp Capelli làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Liên hệ hợp tác với các KOC, KOL để trải nghiệm và lan toả về sản phẩm, thương hiệu.

Tìm kiếm và liên hệ các Celeb, KOL, KOC để xây dựng mối quan hệ cũng như duy trì mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài

Theo dõi sát sao phản hồi của khách hàng trên các kênh truyền thông

Phối hợp cùng team lên ý tưởng sáng tạo nội dung và các chương trình truyền thông, marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Hoàn thành công việc được giao đúng deadline

Có smartphone, laptop và phương tiện đi lại

Tại Tóc Kẹp Capelli Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Gồm lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc, dự kiến từ 8-12 triệu.

Được làm việc trong môi trường toàn các bạn trẻ

Được thoả sức sáng tạo, triển khai những ý tưởng mới.

Được tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn

Được tham gia các buổi team building gắn kết tinh thần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tóc Kẹp Capelli

