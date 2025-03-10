Tuyển Digital Marketing Tóc Kẹp Capelli làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Tóc Kẹp Capelli
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Liên hệ hợp tác với các KOC, KOL để trải nghiệm và lan toả về sản phẩm, thương hiệu.
Tìm kiếm và liên hệ các Celeb, KOL, KOC để xây dựng mối quan hệ cũng như duy trì mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài
Theo dõi sát sao phản hồi của khách hàng trên các kênh truyền thông
Phối hợp cùng team lên ý tưởng sáng tạo nội dung và các chương trình truyền thông, marketing.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Hoàn thành công việc được giao đúng deadline
Có smartphone, laptop và phương tiện đi lại
Hoàn thành công việc được giao đúng deadline
Có smartphone, laptop và phương tiện đi lại
Tại Tóc Kẹp Capelli Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Gồm lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc, dự kiến từ 8-12 triệu.
Được làm việc trong môi trường toàn các bạn trẻ
Được thoả sức sáng tạo, triển khai những ý tưởng mới.
Được tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn
Được tham gia các buổi team building gắn kết tinh thần
Được làm việc trong môi trường toàn các bạn trẻ
Được thoả sức sáng tạo, triển khai những ý tưởng mới.
Được tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn
Được tham gia các buổi team building gắn kết tinh thần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tóc Kẹp Capelli
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI