Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Thiết Kế Và Thi Công Xây Dựng Nội Thất Dgi làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 85 87 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập dự toán công trình theo đơn giá nhà nước, đơn giá nhà dân;

- Lập hồ sơ dự thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, tư vấn thiết kế;

- Bóc tách khối lượng thanh quyết toán theo bản vẽ hoàn công;

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công;

- Theo dõi, quản lý hợp đồng;

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của trưởng phòng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng;

- Từ 01 năm kinh nghiệm trở lên;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Office, cad, g8, ....;

- Am hiểu: Các quy định của Nhà nước về quản lý hồ sơ chất lượng, về hồ sơ thầu, định mức và đơn giá dự toán;

- Cẩn thận, trung thực, chịu khó, chịu được áp lực công việc;

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Và Thi Công Xây Dựng Nội Thất Dgi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12.000.000đ – 15.000.000đ + % dự án. (có thể đàm phán hơn tùy theo năng lực)

- Có thể được xét lên vị trí phó Phòng nếu đủ năng lực.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, lễ tết,...

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện…

- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn, …

- Được tham gia: BHXH, BHYT, BHTN…

- Được tham gia các hoạt động thể thao, du lịch hàng năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Và Thi Công Xây Dựng Nội Thất Dgi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin