Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 512 Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tổ chức chăm sóc, giảng dạy Tiếng Anh theo chương trình giáo dục của nhà trường.
Tổ chức các hoạt động, dự án học tập để giúp hình thành, phát triển kỹ năng, phẩm chất cho học sinh.
Thực hiện các chuyên đề của bộ môn theo phân công, để nâng cao năng lực giảng dạy
Tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động ngoại khóa tại trường.
Xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, dự giờ và tham gia các hoạt động đào tạo, tự đào tạo
Thời gian làm việc: 44h/ tuần, từ T2 - T6, 7h15‘ – 17h30‘ từ thứ Hai đến thứ Sáu (hoặc Theo thực tế phân ca tại cơ sở)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Tiếng Anh (sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, biên phiên dịch, tiếng Anh thương mại, sư phạm tiếng Anh.....); yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ giảng dạy khác (TESOL, TKT...) đối với các chuyên ngành không phải sư phạm tiếng Anh
Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi
Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi, mong muốn phát triển trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách
Tự tin, phát âm chuẩn, giọng nói rõ ràng, truyền cảm
Kỹ năng sư phạm, xử lý tình huống tốt
Chỉ tuyển Giáo viên nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực làm việc thực tế từ 12 - 15 triệu/tháng (lương thực nhận sau khi đã đóng bảo hiểm)
Chế độ lương tháng 13, thưởng thành tích, xét tăng lương hàng năm
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định, chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng dành cho CBNV thuộc tập đoàn Vingroup, khám sức khỏe định kỳ tại Vinmec
Ăn ca: được hưởng chế độ phụ cấp ăn ca theo chính sách của Công ty
Du lịch hàng năm, cơ hội trải nghiệm dịch vụ cao cấp của Tập đoàn (Vinpearl...)
Chế độ nghỉ hè và nghỉ phép năm (12 ngày phép/năm) được hưởng 100% lương
Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt, chỉ áp dụng cho CBNV làm việc tại các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup (chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng; cơ hội cho con học Vinschool và khám chữa bệnh tại Vinmec; chính sách ưu đãi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Vingroup)
Cơ hội làm việc tại hệ thống giáo dục Việt Nam đầu tiên đạt giám định quốc tế CIS cùng các đồng nghiệp tài năng và các chuyên gia giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế
Cơ hội được đào tạo theo chuẩn giáo viên quốc tế và được thăng tiến nhanh lên các vị trí cán bộ quản lý theo sự phát triển của hệ thống trường Vinschool
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cùng với sự phát triển của hệ thống
"Chính sách bảo vệ trẻ em: Vinschool cam kết thực hiện các tiêu chuẩn cao về bảo vệ an toàn trẻ em và thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần của tất cả các em học sinh theo học tại hệ thống. Tất cả các vị trí tuyển dụng tại Vinschool đều tuân thủ theo quy định về tuyển dụng an toàn bao gồm kiểm tra danh tính, xác minh bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, và kiểm tra lý lịch tư pháp."
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

