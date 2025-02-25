Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 102 Đào Duy Anh, P. 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xuất hóa đơn
- Lập báo cáo công nợ gởi khách hàng
- Hạch toán nghiệp vụ ghi nhận doanh thu và “ báo có” trên phần mềm kế toán.
- Kiểm tra đối chiếu tài khoản doanh thu, phải thu hàng tháng trên phần mềm kế toán
- Kiểm tra đối chiều tài khoản ngân hàng trên phần mềm kế toán
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu/ đòi nợ khách hang
- Quản lý & đóng sổ sách chứng từ
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính Nữ
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành kế toán
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng Misa
- Có kinh nghiệm kế toán trong ngành forwarder, xuất nhập khẩu, logistics là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, siêng năng và khả năng phối hợp nhóm tốt
Tại Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
