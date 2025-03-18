Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đông Phương Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Đông Phương Plus
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện nghiệp vụ kế toán nội bộ
Hạch toán thu chi, tổng hợp nội bộ hàng ngày
Theo dõi công nợ, dòng tiền
Theo dõi chi phí của công ty
Quản lý hồ sơ, chứng từ, hợp đồng, sổ sách, lưu trữ chứng từ khoa học
Báo cáo công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu số liệu
Làm hợp đồng kinh tế với đối tác
Giao dịch ngân hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
Biết sử dụng Misa/ Amis
Tháo vát, trung thực, cẩn thận, trách nhiệm
Biết sử dụng Misa/ Amis
Tháo vát, trung thực, cẩn thận, trách nhiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Đông Phương Plus Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 8Tr - 12Tr
BHXH, BHYT, ngày nghỉ, … theo quy định
Thưởng theo kết quả hoạt động của công ty
Quà tặng: sinh nhât, hiếu hỉ, …
Và các chính sách đãi ngộ
BHXH, BHYT, ngày nghỉ, … theo quy định
Thưởng theo kết quả hoạt động của công ty
Quà tặng: sinh nhât, hiếu hỉ, …
Và các chính sách đãi ngộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đông Phương Plus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI