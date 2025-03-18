Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đông Phương Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ kế toán nội bộ

Hạch toán thu chi, tổng hợp nội bộ hàng ngày

Theo dõi công nợ, dòng tiền

Theo dõi chi phí của công ty

Quản lý hồ sơ, chứng từ, hợp đồng, sổ sách, lưu trữ chứng từ khoa học

Báo cáo công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu số liệu

Làm hợp đồng kinh tế với đối tác

Giao dịch ngân hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên