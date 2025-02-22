Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU
- Hà Nội: Tòa C, Vinaconex2, kđt Kim Văn Kim Lũ, đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Quản lý thu - chi nội bộ:
Ghi nhận, kiểm tra và hạch toán các khoản thu - chi hàng ngày.
Đối chiếu số dư tiền mặt, tài khoản ngân hàng và báo cáo với lãnh đạo định kỳ.
Quản lý công nợ
Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp.
Lập kế hoạch và thực hiện thanh toán công nợ đúng hạn.
Nhắc nhở khách hàng thanh toán khi đến hạn.
Quản lý và lưu trữ chứng từ:
Lập, kiểm tra và lưu trữ hợp đồng, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ liên quan.
Đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ trước khi đưa vào lưu trữ.
Lập báo cáo nội bộ:
Lập báo cáo thu - chi, báo cáo lãi lỗ, báo cáo tài chính nội bộ định kỳ.
Phân tích chi phí và hiệu quả tài chính, đề xuất cải thiện hiệu quả chi tiêu.
Hỗ trợ công việc khác:
Hỗ trợ các phòng ban trong việc giải quyết các vấn đề tài chính phát sinh.
Làm việc với dịch vụ kế toán bên ngoài trong việc cung cấp số liệu kê khai thuế.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí kế toán nội bộ hoặc tương đương.
Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, thân thiện.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: BHXH, BHYT, nghỉ phép, teambuilding,...
Nhận lương vào m5 hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI