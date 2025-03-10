Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG CẨM TÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 30, ghách 24, ngõ 1064 Nguyễn Khoái, Thanh Trì,Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện công tác hành chính: soạn thảo văn bản, lưu trữ, tiếp nhận, in ấn báo giá...

Thực hiện tính lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, báo tăng giảm nhân sự, giải quyết chế độ của nhân viên...

Quản lý và kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ, công nợ, hóa đơn bán hàng liên quan đến doanh thu, chi phí của công ty- của pháp luật. Kiểm soát kho và nhập - xuất - tồn hàng hóa.

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các đối tượng khách hàng.

Rà soát tổng hợp chứng từ kê khai GTGT.

Thực hiện các công việc được giao khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 28-45.

Đam mê, yêu thích công việc.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, linh hoạt xử lí tình huống.

Tại CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG CẨM TÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực & vị trí (Từ 7,5tr – 9,5tr).

Cơ hội tăng lương theo quy mô phát triển của Công ty và năng lực làm việc của bản thân.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở.

Hưởng đầy đủ các chế độ, bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG CẨM TÚ

