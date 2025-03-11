Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Đầu Tư IOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy trình và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của chứng từ kế toán.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Tham gia vào quá trình kiểm kê hàng tồn kho.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Khả năng phân tích và tổng hợp số liệu tốt.

Khả năng giao tiếp và làm việc tốt với các bộ phận khác trong công ty.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư IOT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư IOT

