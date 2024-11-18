Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Tân Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Tân Đại Thành
- Hà Nội:
- P806, tòa nhà Cotana, CC5A Bán đảo linh đàm, hà nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Lên đơn hàng, phiếu giao hàng hạch toán và ghi sổ hàng hóa nhập/xuất kho, phiếu thu, ngân hàng.
- Soạn hợp đồng, đơn đặt hàng.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ về tình hình bán hàng hóa.
- Đôn đốc thu hồi, quản lý tiền hàng hóa, công nợ, rà soát đơn hàng còn nợ, thời hạn và số tiền phải thu.
- Kê khai thuế GTGT theo quý
- Thực hiện theo chỉ đạo của KTT
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc 8h từ Thứ 2 –Thứ 6 và sáng Thứ 7, Nghỉ Chủ Nhật
- Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành;
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Tân Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, BHYT,ăn trưa, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết,… và các chế độ khác theo quy định
- Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Tân Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
