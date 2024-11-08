Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CT2A Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

- Quản lý và điều hành Phòng Kế toán Công ty thành viên. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc của phòng. Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc về hoạt động của phòng kế toán tại Công ty thành viên;

- Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty thành viên;

- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty thành viên đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và công ty;

- Kết hợp và hỗ trợ các phòng ban cung cấp thông tin cần thiết khi có yêu cầu;

- Kiểm soát chi phí từng phòng ban hàng tháng so với ngân sách;

- Kiểm soát chi phí các dự án của Công ty thành viên;

- Kiểm soát công tác quyết toán với các Nhà thầu.

- Lập báo cáo dự báo dòng tiền thu vào & chi ra;

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng;

- Thực hiện hoàn chỉnh quyết toán thuế khi có yêu cầu quyết toán từ cơ quan Thuế;

- Lập báo cáo tài chính hàng quý, phục vụ công tác kiểm toán soát xét bán niên và cuối năm;

- Lập báo cáo quản trị đình kỳ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả;

- Thực hiện những công việc theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính/ kế toán

- Có chứng chỉ kế toán trưởng

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc và quy mô tương đương

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành.

- Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách và kiểm soát chi phí.

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống.

- Trung thực, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 15 - 20.000.000đ

Mức lương khởi điểm

Địa chỉ làm việc: Tại Home Land Long Biên

Địa chỉ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT

