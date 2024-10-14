Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 14/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 21, Đường D6, Khu phố 6, Khu dân cư Hưng Phú, Phường Phước Long B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính, tư vấn sử dụng vốn hiệu quả; quản lý dòng tiền và công nợ, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn. Kiểm soát hệ thống kế toán: Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác. Lập báo cáo: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị; kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế. Quản lý nhân sự: Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc. Quản lý tài sản: Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định. Theo dõi hợp đồng kinh tế: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận khác khi cần.
Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính, tư vấn sử dụng vốn hiệu quả; quản lý dòng tiền và công nợ, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn.
Quản lý tài chính:
Kiểm soát hệ thống kế toán: Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác.
Kiểm soát hệ thống kế toán:
Lập báo cáo: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị; kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế.
Lập báo cáo:
Quản lý nhân sự: Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc.
Quản lý nhân sự:
Quản lý tài sản: Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định.
Quản lý tài sản:
Theo dõi hợp đồng kinh tế: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.
Theo dõi hợp đồng kinh tế:
Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận khác khi cần.
Hỗ trợ lãnh đạo:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính; Có chứng chỉ kế toán trưởng. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán. Kỹ năng quản lý, phân tích báo cáo, giao tiếp và đàm phán tốt. Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nghiêm túc với nghề nghiệp/công việc, trung thực & năng động, cầu thị.
Học vấn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính; Có chứng chỉ kế toán trưởng.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.
Kỹ năng quản lý, phân tích báo cáo, giao tiếp và đàm phán tốt.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nghiêm túc với nghề nghiệp/công việc, trung thực & năng động, cầu thị.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Cạnh tranh Quyền lợi về chế độ BHXH,BHYT: Theo quy định của Luật lao động hiện hành. Chế độ đãi ngộ công bằng theo đánh giá năng lực/đóng góp và kết quả chung công ty/quy chế tài chính. Đào tạo/phát triển: Được đào tạo theo chính sách của Công ty.
Lương: Cạnh tranh
Quyền lợi về chế độ BHXH,BHYT: Theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Chế độ đãi ngộ công bằng theo đánh giá năng lực/đóng góp và kết quả chung công ty/quy chế tài chính.
Đào tạo/phát triển: Được đào tạo theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 đường D6, khu phố 6, khu dân cư Hưng Phú , Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

