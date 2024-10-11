Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 - 19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định của pháp luật. Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công tác kế toán, kiểm tra, đối chiếu sổ sách, chứng từ kế toán. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty, đưa ra các báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo thuế, báo cáo quản trị. Tham gia xây dựng, triển khai và kiểm soát các quy chế, quy định về kế toán của công ty. Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính, đầu tư, kinh doanh. Quản lý, đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về luật kế toán, thuế, luật lao động và các quy định liên quan đến hoạt động tài chính. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng. Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin tài chính. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

