Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CP TOYAR INC
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CP TOYAR INC

Kế toán trưởng

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19

- 21 Tân Cảng

- Phường 25, Bình Thạnh

Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính, tư vấn sử dụng vốn hiệu quả; quản lý dòng tiền và công nợ. Kiểm soát hệ thống kế toán: Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác. Lập báo cáo: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị; kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế. Quản lý nhân sự: Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc. Quản lý tài sản: Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định. Theo dõi hợp đồng kinh tế: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận khác khi cần.
Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính, tư vấn sử dụng vốn hiệu quả; quản lý dòng tiền và công nợ.
Quản lý tài chính:
kế hoạch tài chính
Kiểm soát hệ thống kế toán: Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác.
Kiểm soát hệ thống kế toán:
Lập báo cáo: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị; kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế.
Lập báo cáo:
báo cáo doanh thu
Quản lý nhân sự: Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc.
Quản lý nhân sự:
Quản lý tài sản: Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định.
Quản lý tài sản:
Theo dõi hợp đồng kinh tế: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.
Theo dõi hợp đồng kinh tế:
Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận khác khi cần.
Hỗ trợ lãnh đạo:

Biết tiếng Trung : nghe -nói-đọc-viết thành thạo Học vấn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính; Có chứng chỉ kế toán trưởng. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, ưu tiên trong ngành Thương mại điện tử. Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán. Kỹ năng quản lý, phân tích báo cáo, giao tiếp và đàm phán tốt. Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Biết tiếng Trung : nghe -nói-đọc-viết thành thạo
Học vấn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính; Có chứng chỉ kế toán trưởng.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, ưu tiên trong ngành Thương mại điện tử.
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.
Kỹ năng quản lý, phân tích báo cáo, giao tiếp và đàm phán tốt.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi đầy đủ. Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.
Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi đầy đủ.
Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CP TOYAR INC

CÔNG TY CP TOYAR INC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19-21 Tân cảng, Phường 25, quận Bình Thạnh

