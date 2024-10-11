Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính, tư vấn sử dụng vốn hiệu quả; quản lý dòng tiền và công nợ. Kiểm soát hệ thống kế toán: Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác. Lập báo cáo: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị; kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế. Quản lý nhân sự: Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc. Quản lý tài sản: Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định. Theo dõi hợp đồng kinh tế: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận khác khi cần.

