Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CP TOYAR INC
- Hồ Chí Minh: 19
- 21 Tân Cảng
- Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính, tư vấn sử dụng vốn hiệu quả; quản lý dòng tiền và công nợ.
Kiểm soát hệ thống kế toán: Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác.
Lập báo cáo: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị; kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế.
Quản lý nhân sự: Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc.
Quản lý tài sản: Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định.
Theo dõi hợp đồng kinh tế: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.
Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận khác khi cần.
Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính, tư vấn sử dụng vốn hiệu quả; quản lý dòng tiền và công nợ.
Quản lý tài chính:
kế hoạch tài chính
Kiểm soát hệ thống kế toán: Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác.
Kiểm soát hệ thống kế toán:
Lập báo cáo: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị; kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế.
Lập báo cáo:
báo cáo doanh thu
Quản lý nhân sự: Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc.
Quản lý nhân sự:
Quản lý tài sản: Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định.
Quản lý tài sản:
Theo dõi hợp đồng kinh tế: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.
Theo dõi hợp đồng kinh tế:
Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận khác khi cần.
Hỗ trợ lãnh đạo:
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Trung : nghe -nói-đọc-viết thành thạo
Học vấn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính; Có chứng chỉ kế toán trưởng.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, ưu tiên trong ngành Thương mại điện tử.
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.
Kỹ năng quản lý, phân tích báo cáo, giao tiếp và đàm phán tốt.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi đầy đủ.
Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI