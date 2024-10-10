Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1063 Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tham gia xây dựng hệ thống quy trình, quy định của toàn công ty theo từng giai đoạn phát triển.

- Kiểm soát việc nhập liệu vào phần mềm kế toán Misa.

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ thanh toán kiểm soát công nợ phải thu, phải trả

- Thực hiện các loại báo cáo theo ngày, tuần, quý , năm gửi cho TGĐ

-Quản lý và kiểm soát tài sản của Công ty

-Kiểm soát và cân đối dòng tiền, theo dõi các hồ sơ tài chính của Công ty

-Tổ chức, điều hành hoạt động của P.KT

-Các công việc khác theo chỉ đạo của TGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - kiểm toán.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí KTT quản lý P.KT ít nhất 9 thành viên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, thương mại.

- Có chứng chỉ kế toán trưởng.

- Quan sát, tổng hợp, phân tích, chặt chẽ, quán xuyến, tổ chức.

- Đã từng làm công tác điều hành phòng kế toán trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, cho thuê.

- Chủ động, linh hoạt, nhanh nhẹn, cẩn thẩn, tỉ mỉ.

- Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo kinh nghiệm làm việc Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, đồng phục... Thưởng tháng 13, thưởng Tết, các ngày Lễ theo quy định nhà nước Môi trường làm việc ổn định, có cơ hội học hỏi và phát triển

Mức lương thoả thuận theo kinh nghiệm làm việc

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, đồng phục...

Thưởng tháng 13, thưởng Tết, các ngày Lễ theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc ổn định, có cơ hội học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD

