Tuyển Lập trình viên HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế giao diện web/ứng dụng thân thiện với người dùng dựa trên nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Duy trì và cải thiện giao diện trên website/ứng dụng.

Hợp tác cùng với các đồng nghiệp và chuyên gia về Back End khác để phát triển các tính năng mới đáp ứng người dùng.

Đề xuất các phương pháp cải thiện giao diện, đồ họa trên website.

Tối ưu hóa giao diện các ứng dụng/trang web để có được tốc độ và hiệu suất tối đa.

Hỗ trợ Back End Developer trong quá trình lập trình hoặc xử lý sự cố phát sinh.

Nhận feedback từ khách hàng, người dùng và đưa ra biện pháp xử lý.

Hỗ trợ quá trình phát triển ứng dụng và các tính năng sẽ được tích hợp trên website.

Đánh giá việc lập trình và lên kế hoạch cập nhật website trong tương lai.

Giám sát hoạt động của website, phát hiện các vấn đề liên quan đến tính khả dụng của trang web khiến lưu lượng truy cập giảm và đưa ra giải pháp khắc phục.

Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về đồ họa trên giao diện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ chuyên môn:

Bằng cử nhân về công nghệ thông tin hoặc khoa học máy tính

Ít nhất 2 năm lập trình Frontend

Trách nhiệm:

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Khả năng làm việc tốt trong môi trường áp lực cao

Năng động, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao

Khả năng nghiên cứu các công nghệ mới để cải tiến sản phẩm

Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận

Lương tháng thứ 13, thưởng hiệu suất kinh doanh 2 lần/năm

Làm việc theo mô hình Fixed Hybrid Work ( Làm việc remote kết hợp cố định)

Thưởng/bonus khi hoàn thành KPI dự án tốt

Cơ hội làm việc trong môi trường công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Được đào tạo nội bộ liên tục, nâng cao năng lực và trình độ bản thân.

Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin