Tuyển Market Research Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Market Research

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc với các đơn vị để xác định được mục tiêu và các thông tin cần nghiên cứu.
Thiết kế nghiên cứu phù hợp để trả lời các thông tin cần nghiên cứu trong phạm vi ngân sách và thời gian đã được duyệt (phương pháp nghiên cứu, cách thức thu thập thông tin, số mẫu, cách thức chọn mẫu, tiêu chuẩn đáp viên, khu vực nghiên cứu,…).
Phối hợp với phòng mua hàng liên hệ các đối tác để mời tham gia dự án. Đánh giá và lựa chọn đối tác phù hợp để thực hiện dự án.
Phối hợp với phòng mua hàng thực hiện các quy trình thẩm định giá, hợp đồng,…trước khi bắt đầu dự án với đối tác.
Phối hợp với đối tác xây dựng bảng câu hỏi.
Tham gia vào quá trình briefing, pilot, observeation cùng đối tác.
Theo dõi tiến độ và giám sát quá trình thực hiện fieldwork của đối tác thực hiện
Phối hợp với đối tác xây dựng báo cáo dự án, đảm bảo trả lời đầy đủ các mục tiêu và thông tin cần nghiên cứu đã đề ra.
Tổ chức để đối tác trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu.
Làm việc với phòng mua hàng thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng; thanh toán sau khi hoàn thành dự án.
Phối hợp với đối tác thực hiện các báo cáo social listening hàng tháng.
Phối hợp với đối tác thực hiện các báo cáo đánh giá hiệu quả chương trình bằng hình thức social listening (theo các chương trình đã được duyệt).
Thực hiện báo cáo phân tích tình hình kinh doanh, khách hàng hàng tháng và năm.
Thực hiện báo cáo đánh giá hiệu quả sau chương trình trọng điểm.
Thực hiện các báo cáo phân tích theo nhu cầu của các đơn vị (Brand, sub brand, MKT operation,…)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Đại học - Chuyên ngành: Marketing, Toán Thống kê
Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiếng Anh giao tiếp
Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Kiến thức về nghiên cứu thị trường, về thương hiệu, về chiến lược.
Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm thống kê xử lý dữ liệu.
Sáng tạo và liên tục cải tiến
Kỹ năng tiếp thị điều tra dự báo thị trường; Kiến thức về ngành hàng đối thủ cạnh tranh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng quản lý nhóm
Kỹ năng lập kế hoạch

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

