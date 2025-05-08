Tuyển Market Research Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Làm việc với các đơn vị để xác định được mục tiêu và các thông tin cần nghiên cứu.

Thiết kế nghiên cứu phù hợp để trả lời các thông tin cần nghiên cứu trong phạm vi ngân sách và thời gian đã được duyệt (phương pháp nghiên cứu, cách thức thu thập thông tin, số mẫu, cách thức chọn mẫu, tiêu chuẩn đáp viên, khu vực nghiên cứu,…).

Phối hợp với phòng mua hàng liên hệ các đối tác để mời tham gia dự án. Đánh giá và lựa chọn đối tác phù hợp để thực hiện dự án.

Phối hợp với phòng mua hàng thực hiện các quy trình thẩm định giá, hợp đồng,…trước khi bắt đầu dự án với đối tác.

Phối hợp với đối tác xây dựng bảng câu hỏi.

Tham gia vào quá trình briefing, pilot, observeation cùng đối tác.

Theo dõi tiến độ và giám sát quá trình thực hiện fieldwork của đối tác thực hiện

Phối hợp với đối tác xây dựng báo cáo dự án, đảm bảo trả lời đầy đủ các mục tiêu và thông tin cần nghiên cứu đã đề ra.

Tổ chức để đối tác trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu.

Làm việc với phòng mua hàng thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng; thanh toán sau khi hoàn thành dự án.

Phối hợp với đối tác thực hiện các báo cáo social listening hàng tháng.

Phối hợp với đối tác thực hiện các báo cáo đánh giá hiệu quả chương trình bằng hình thức social listening (theo các chương trình đã được duyệt).

Thực hiện báo cáo phân tích tình hình kinh doanh, khách hàng hàng tháng và năm.

Thực hiện báo cáo đánh giá hiệu quả sau chương trình trọng điểm.

Thực hiện các báo cáo phân tích theo nhu cầu của các đơn vị (Brand, sub brand, MKT operation,…)