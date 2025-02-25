Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG QUAN NHƯ Ý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 182 Hoà Hưng, Phường 13, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

HÀNG XUẤT:

Liên hệ trực tiếp với khách hàng báo giá ( khách hàng trung quốc , việt nam , đại lý )

Liên hệ hãng tàu lấy booking

Lên chứng từ ( invoice , packing list)

Theo dõi lô hàng , phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề xảy ra cho tới khi hoàn thành lô hàng.

Làm debit gửi khách hàng

HÀNG NHẬP :

Liên hệ khách hàng tư vấn các thủ tục cần thiết.

Nhận chứng từ và kiểm tra lô hàng trước khi cập cảng, gửi chứng từ cho các bộ phận khai tờ khai.

Liên hệ hãng tàu lấy edo.

Và làm các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng/ Đại học thuộc ngành nghề Thương mại, Xuất nhập khẩu, Kinh tế, Ngoại Thương

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành logistics/forwarder.

Tiếng Trung: lưu loát

Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG QUAN NHƯ Ý Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm;

Lương tăng ca (đối với cấp nhân viên);

Thưởng lễ/Tết/sinh nhật, lương tháng 13;

Xét tăng lương định kỳ hàng năm;

Tăng lương thâm niên: 500k/năm;

Giao lưu bộ phận 1 lần/quý; thường xuyên trà sữa, ăn vặt.

Chế độ bảo hiểm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG QUAN NHƯ Ý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin