Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing
Triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các kênh online: Google Adwords, Facebook, Zalo, LinkedIn,...
Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, ...)
Phối hợp và cung cấp ý tưởng cho bộ phận Nội dung phòng Marketing để xây dựng chiến lược content.
Quản lý ngân sách quảng cáo.
Đo lường hiệu quả hoạt động Digital Marketing.
Lập báo cáo và đưa ra các đề xuất, giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.
Có 1, 2 năm kinh nghiệm làm chuyên viên Digital Marketing hoặc các vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo các kênh, công cụ Digital Marketing (Google Adwords, facebook ads, SEO/SEM,...).
Hiểu biết về cấc công cụ phân tích web (Google Analytics, NetInsight, WebTrends, ...).
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
Có đầu óc phân tích và khả năng tư duy phản biện.
Thưởng lợi nhuận sau thuế; Lương tháng thứ 13;
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định;
Ăn trưa tại Nhà ăn Công ty;
Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân; cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí;
Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên;
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao, cơ hội tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài.
Được tiếp xúc, làm việc và học hỏi từ các khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới nhất trên thế giới và trong nước.
