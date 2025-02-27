Tuyển Nhân viên kho VMED Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1/ Doanh Số

- Đảm bảo doanh số trên địa bàn được giao

- Lập kế hoach kinh doanh theo tháng, quý

- Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng

- Có kế hoạch mở rộng thị trường sản phẩm mình quản lý nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra

- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp, giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách

- Đàm phán thương thảo với khách hàng về sản phẩm, giá cả và các điều khoản liên quan, lên dự thảo hợp đồng và lập thủ tục ký kết hợp đồng.

2/ Công nợ

- Phối hợp với phòng kế toán đảm bảo đầy đủ giấy tờ, Biên bản bàn giao nghiệm thu và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, kiểm soát và thu hồi công nợ.

3/ Quy trình

- Tuân thủ quy trình báo cáo, cập nhật CRM trong vòng 24h

- Tuân thủ quy trình bán hàng, báo giá, làm thầu