Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sở Thượng, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Phụ trách đóng gói đơn hàng tái gửi;
- Xử lý kiểm tra và báo cáo hàng hoàn TQ mỗi ngày để tái nhập;
- Tiếp nhận yêu cầu từ Văn phòng Head Office và xử lý hàng hoá theo yêu cầu và quy định;
- Báo cáo tiến độ hàng hóa lưu trữ trong kho, phân loại hàng hóa từ hàng hoàn để cất vào khu vực lưu trữ;
- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tư duy sử dụng hệ thống phần mềm;
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc tại kho, xử lý hàng hoá trong kho;
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn và kiên nhẫn;
- Chủ động và có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương
2. Phúc lợi
4. Nghỉ phép, nghỉ Lễ
5. Môi trường làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 05, Toàn B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

