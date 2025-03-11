Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT TÂM AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phối hợp với đội ngũ Marketing để lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nhiều kênh khác nhau (Facebook, Google, Zalo, TikTok,...) nhằm đạt được mục tiêu doanh số và nhận diện thương hiệu.

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Quản lý ngân sách quảng cáo, theo dõi và báo cáo hiệu quả chi tiêu.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu (Google Analytics, Facebook Insights,...) để đánh giá hiệu quả chiến dịch và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Tối ưu hóa nội dung quảng cáo, hình ảnh và video để thu hút khách hàng.

Theo dõi và phản hồi các bình luận, tin nhắn từ khách hàng trên các kênh quảng cáo.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và chiến lược mới để nâng cao hiệu quả quảng cáo. Trình bày với các khách hàng (Client)

Giữ mối quan hệ với các khách hàng (Client) để duy trì hoạt động các dự án.

Báo cáo kết quả chiến dịch định kỳ cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ở vị trí Account trong 2 năm là 1 lợi thế.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về marketing online và các kênh quảng cáo.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Quen thuộc với các công cụ quản lý mạng xã hội và các nền tảng quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, TikTok Ads).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT TÂM AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT TÂM AGENCY

