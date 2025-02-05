Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản từ 7tr + hoa hồng + thưởng, thu nhập tối đa không giới hạn lên tới trên 30 triệu/tháng. Gói thu nhập năm tương đương từ 15 – 18 tháng lương (Lương tháng 13, lương kinh doanh, ...) cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, đàm phám, chốt sales, digital marketing Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty. Được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục , Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Viết bài quảng cáo sản phẩm lên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử

Gọi điện tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, Truyền Hình và Camera FPT do FPT Telecom đang cung cấp

Tìm kiếm khách hàng, phát triển thương hiệu FPT Telecom trên địa bàn quận Hoàng Mai

Chốt đơn, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng cho khách hàng

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, từ 20 -35 tuổi

Đam mê kinh doanh và kiếm tiền

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt

Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, marketing, sáng tạo video, content...là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

