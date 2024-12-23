Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 21 Tô Vĩnh Diện,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Gọi điện thoại cho khách hàng dựa trên data có sẵn do công ty cung cấp để tư vấn và chốt đơn hàng.

Theo dõi đơn hàng và hỗ trợ khách hàng trong thời gian sử dụng sản phẩm.

Hướng dẫn khách hàng thanh toán đơn hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn và phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu ngoại ngữ.

Có laptop cá nhân.

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Giao tiếp dễ nghe, rõ ràng,lưu loát,không nói giọng địa phương.

Tố chất cần có: Có tâm trong bán hàng (Nhiệt tình, trách nhiệm, chân thành với khách hàng) và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ: Lương cứng (6 – 8tr) + hoa hồng cá nhân + bao điện thoại + thưởng = thu nhập trung bình 15 – 25tr/tháng (nhân viên mới)

Không áp KPI,hưởng % hoa hồng theo doanh thu thực đạt.

Thử việc: 02 tháng – 85% lương cứng + 100% HH cá nhân.

Chế độ chung: Thâm niên 500k/năm (Cộng hằng tháng) + Chuyên cần (200k vào lương)+ Thưởng lễ/tết + Nghỉ phép năm + Tea break tại văn phòng + Đồng phục

BHXH,BHYT,BHTN,các chế độ thai sản,ngày nghỉ... theo luật và quy định công ty.

Chương trình đào tạo nội bộ nhằm phát triển kỹ năng, tư duy, kinh nghiệm trong công việc và năng lực thăng tiến.

Cơ hội lên các vị trí Trưởng nhóm (quản lý 03 - 05 nhân viên) sau 06 tháng – 01 làm việc (Theo khung năng lực công ty).

Làm việc trong môi trường chia sẻ, cởi mở, chân thành. KHÔNG TOXIC.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin