Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 - 40 Đường 21A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách phát triển các chương trình quảng cáo trên trên các phương tiện truyền thông để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty.

Định vị và phát triển thương hiệu và sản phẩm trên các website, forum, facebook, wordpress... và các mạng xã hội khác,….

Lên ý tưởng content và hình ảnh để quảng bá thương hiệu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: 20 - 35 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Năng động, sáng tạo

Đã có kinh nghiệm 1 năm về Marketing mảng bán lẻ

Biết thiết kế photoshop, viết content

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực: 15-20 triệu đồng/tháng + thưởng cao theo doanh số.

Thưởng vào các dịp Lễ - Tết.

Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo luật định

Phụ cấp cơm trưa

Thời gian làm việc: 08h/ngày từ thứ 2 – đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh

