Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 38
- 40 Đường 21A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phụ trách phát triển các chương trình quảng cáo trên trên các phương tiện truyền thông để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty.
Định vị và phát triển thương hiệu và sản phẩm trên các website, forum, facebook, wordpress... và các mạng xã hội khác,….
Lên ý tưởng content và hình ảnh để quảng bá thương hiệu.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ: 20 - 35 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Năng động, sáng tạo
Đã có kinh nghiệm 1 năm về Marketing mảng bán lẻ
Biết thiết kế photoshop, viết content
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh theo năng lực: 15-20 triệu đồng/tháng + thưởng cao theo doanh số.
Thưởng vào các dịp Lễ - Tết.
Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo luật định
Phụ cấp cơm trưa
Thời gian làm việc: 08h/ngày từ thứ 2 – đến thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
