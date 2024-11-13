Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần BDS Smartland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần BDS Smartland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần BDS Smartland
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần BDS Smartland

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần BDS Smartland

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- L17

- 11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
· Lên nội dung email MKT chăm sóc khách hàng theo từng dự án
· Thiết lập quy trình email mkt, theo dõi chỉ số, đánh giá
· Lên lịch gửi mail giới thiệu dự án mới, mời sự kiện, cập nhật thông tin đến khách hàng & báo cáo chiến dịch
· Post bài Zalo OA, lên lịch gửi Broadcast Zalo
· Làm nội dung chào khách trên Zalo
· Cập nhật email: hình ảnh, nội dung, thông tin khi dự án có cập nhật mới
· Các công việc khác liên quan CRM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
· Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
· Biết làm nội dung email marketing, content marketing (có kinh nghiệm content bất động sản là 1 lợi thế)
· Biết và có khả năng tự tìm hiểu các công cụ marketing online
· Chăm chỉ, nhanh nhẹn, sắp xếp & chủ động trong công việc
· Chủ động tìm hiểu Insight khách hàng
· Chủ động tìm tòi, học hỏi thêm các khóa học phục vụ công việc

Tại Công ty Cổ phần BDS Smartland Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BDS Smartland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BDS Smartland

Công ty Cổ phần BDS Smartland

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 92F Nguyễn Hữu Cảnh

