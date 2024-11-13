Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần BDS Smartland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - L17 - 11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

· Lên nội dung email MKT chăm sóc khách hàng theo từng dự án

· Thiết lập quy trình email mkt, theo dõi chỉ số, đánh giá

· Lên lịch gửi mail giới thiệu dự án mới, mời sự kiện, cập nhật thông tin đến khách hàng & báo cáo chiến dịch

· Post bài Zalo OA, lên lịch gửi Broadcast Zalo

· Làm nội dung chào khách trên Zalo

· Cập nhật email: hình ảnh, nội dung, thông tin khi dự án có cập nhật mới

· Các công việc khác liên quan CRM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

· Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

· Biết làm nội dung email marketing, content marketing (có kinh nghiệm content bất động sản là 1 lợi thế)

· Biết và có khả năng tự tìm hiểu các công cụ marketing online

· Chăm chỉ, nhanh nhẹn, sắp xếp & chủ động trong công việc

· Chủ động tìm hiểu Insight khách hàng

· Chủ động tìm tòi, học hỏi thêm các khóa học phục vụ công việc

Tại Công ty Cổ phần BDS Smartland Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BDS Smartland

