Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty CP Đại Đồng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 948 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Tiếp nhận yêu cầu, xác định rõ yêu cầu, mục đích sử dụng và các thông số liên quan của đơn hàng;

Tìm kiếm các NCC phù hợp, lập bảng so giá, phối hợp với các phòng ban liên quan để thử nghiệm;

Duy trì mối quan hệ với các NCC cũ;

Tìm kiếm và phát triển các NCC mới để để đảm bảo nguồn cung cho nhà máy và tối ưu chi phí mua hàng;

Lập hồ sơ trình giá cho Trưởng Bộ phận, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan;

Lên PO, theo dõi tiến độ đơn hàng;

Đánh giá NCC theo đơn hàng, theo chu kỳ (06 tháng);

Cập nhật tiến độ giao hàng và các vấn đề phát sinh hàng ngày;

Đối chiếu công nợ, lập kế hoạch thanh toán;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Trình độ: tốt nghiệp từ Cao đẳng các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Logistics,… hoặc các ngành có liên quan;

Kinh nghiệm: ít nhất từ 02 năm phụ trách vị trí tương đương;

Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán thương lượng những điều khoản trong hợp đồng với NCC, quan hệ tốt với NCC và đồng nghiệp;

Biết thống kê, tính toán giá cả cân đối công việc đang đảm nhiệm;

Biết nắm bắt công việc mới được giao, tiếp thu và sửa chữa lỗi sai;

Khi có sự cố xảy ra thì nhanh chóng tìm hướng giải quyết hoặc xin ý kiến cấp trên.

Tại Công ty CP Đại Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 – 13 triệu;

Thưởng Lễ, Tết,...;

Đóng Bảo hiểm và chế độ nghỉ phép theo Luật Lao động khi ký chính thức;

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty;

Xem xét đánh giá năng lực và xét tăng lương hằng năm;

Kiểm tra sức khỏe định kỳ.

