Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Công nghệ sạch Đồng Nai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Tìm nhà cung cấp, lấy giá, so sánh giá và chất lượng của nhà cung cấp/nhà thầu

• Phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật/ dự án triển khai công việc, theo dõi, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp/ nhà thầu.

• Làm việc với đơn vị vận chuyển để bàn giao thiết bị đến công trình theo từng dự án

• Theo dõi vật tư bảo trì bảo hành thiết bị

• Thực hiện tổng hợp chứng từ chất lượng cho từng thiết bị/ theo từng dự án cụ thể

• Thực hiện các công việc mua hàng cho công ty theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/ Giám đốc.