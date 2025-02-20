Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Công nghệ sạch Đồng Nai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Công nghệ sạch Đồng Nai
- Hồ Chí Minh: 142
- 144 Trần Lựu, P. An Phú, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Tìm nhà cung cấp, lấy giá, so sánh giá và chất lượng của nhà cung cấp/nhà thầu
• Phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật/ dự án triển khai công việc, theo dõi, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp/ nhà thầu.
• Làm việc với đơn vị vận chuyển để bàn giao thiết bị đến công trình theo từng dự án
• Theo dõi vật tư bảo trì bảo hành thiết bị
• Thực hiện tổng hợp chứng từ chất lượng cho từng thiết bị/ theo từng dự án cụ thể
• Thực hiện các công việc mua hàng cho công ty theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/ Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nhanh nhẹn, vui vẻ, nhiệt tình trong công việc.
• Có khả năng chịu áp lực trong công việc.
• Có khả năng đàm phán và thuyết phục tốt.
• Am hiểu về lĩnh vực thiết bị môi trường, cơ khí và đườg ống, thiết bị điện công nghiệp
• Am hiểu về lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, ngân hàng
• Đọc và hiểu bản vẽ AutoCad.
Tại Công ty TNHH Công nghệ sạch Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ sạch Đồng Nai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
