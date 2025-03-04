Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER
- Hồ Chí Minh: 434 Cao Thắng phường 12 quận 10 HCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận phòng khám (bao gồm vật tư y tế, mỹ phẩm, thiết bị thẩm mỹ, hóa chất, v.v…).
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu về chất lượng và giá cả.
Đàm phán và thương thảo điều kiện hợp đồng, giá cả và các dịch vụ hậu mãi với nhà cung cấp.
Quản lý đơn hàng và kiểm tra chất lượng hàng hóa
Quản lý chứng từ mua hàng và thanh toán
Kiểm soát tồn kho và dự báo nhu cầu
Tuân thủ quy trình mua hàng và pháp lý:
Lập báo cáo và phân tích:
Thực hiện theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác mua hàng, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, thẩm mỹ hoặc mỹ phẩm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành y tế, thẩm mỹ, mỹ phẩm hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office, đặc biệt là Excel, kinh nghiệm với phần mềm quản lý mua hàng là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thương thảo và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực và chịu trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các phúc lợi theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng trong ngành y tế, thẩm mỹ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
