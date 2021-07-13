Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 41 Thi Sách, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
· Phân tích và lập kế hoạch SEO từ khóa
· Đưa website lên top tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm (đặc biệt là Google)
· Thực hiện các công việc kết nối, hợp tác, làm việc với các Agency theo yêu cầu
· Thực hiện công tác quản trị website
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có kinh nghiệm triển khai dự án SEO ít nhất 2 năm
· Kiến thức SEO chuyên nghiệp, có kinh nghiệm quảng cáo google adwords là lợi thế
· Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích SEO : ahref, google analytics, webmaster…
· Sẵn sàng chịu được áp lực công việc, kỹ năng làm việc theo nhóm tốt
· Kiến thức SEO chuyên nghiệp, có kinh nghiệm quảng cáo google adwords là lợi thế
· Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích SEO : ahref, google analytics, webmaster…
· Sẵn sàng chịu được áp lực công việc, kỹ năng làm việc theo nhóm tốt
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh Thì Được Hưởng Những Gì
· Tổng thu nhập: 10-13 triệu /tháng (bao gồm: lương cố định + phụ cấp + thưởng hiệu quả/doanh thu hàng tháng)
· Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
· Thưởng doanh số, thưởng hiệu quả hàng tháng, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
· Chế độ phúc lợi hấp dẫn, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Nơi làm việc:
· 41 Thi Sách, Phường Phạm Đình Hổ, Phường Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
· Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
· Thưởng doanh số, thưởng hiệu quả hàng tháng, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
· Chế độ phúc lợi hấp dẫn, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Nơi làm việc:
· 41 Thi Sách, Phường Phạm Đình Hổ, Phường Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI