Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 41 Thi Sách, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

· Phân tích và lập kế hoạch SEO từ khóa

· Đưa website lên top tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm (đặc biệt là Google)

· Thực hiện các công việc kết nối, hợp tác, làm việc với các Agency theo yêu cầu

· Thực hiện công tác quản trị website

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kinh nghiệm triển khai dự án SEO ít nhất 2 năm

· Kiến thức SEO chuyên nghiệp, có kinh nghiệm quảng cáo google adwords là lợi thế

· Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích SEO : ahref, google analytics, webmaster…

· Sẵn sàng chịu được áp lực công việc, kỹ năng làm việc theo nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh Thì Được Hưởng Những Gì

· Tổng thu nhập: 10-13 triệu /tháng (bao gồm: lương cố định + phụ cấp + thưởng hiệu quả/doanh thu hàng tháng)

· Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

· Thưởng doanh số, thưởng hiệu quả hàng tháng, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13

· Chế độ phúc lợi hấp dẫn, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Nơi làm việc:

· 41 Thi Sách, Phường Phạm Đình Hổ, Phường Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh

