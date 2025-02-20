Tuyển Product Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 USD

Mức lương 30 - 50 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Product Marketing

• Tư vấn, thuyết trình các sản phẩm, giải pháp của IBM,

• Thu thập, tìm kiếm thông tin của các khách hàng tiềm năng;

• Theo dõi và chăm sóc khách hàng hiện tại; Tìm kiếm mở rộng thị trường, khách hàng mới về các giải pháp của IBM;

• Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng và các đối tác của Công ty;

• Lập hồ sơ chào giá hoặc đấu thầu, phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, bộ phận hỗ trợ dự án để hoàn thành hồ sơ dự án;

• Đảm bảo và thúc đẩy doanh số bán hàng mục tiêu;

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm, kiến thức:

• Ít nhất 02 năm kinh nghiệm kinh doanh Dự án các sản phẩm, giải pháp về CNTT trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính, chính phủ, doanh nghiệp;

• Có kinh nghiệm tham gia các dự án liên quan về các giải pháp của IBM;

• Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về: Công nghệ thông tin, nghiệp vụ ngân hàng, tài chính.

• Ngoại ngữ: giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.



Kỹ năng:

• Kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt;

• Kỹ năng đàm phán, bán hàng và làm việc theo nhóm;

• Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, nhiệt tình trong công việc.

• Chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

