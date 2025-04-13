Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
- Hồ Chí Minh: KCN Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phối hợp với Nhân viên Nghiệp vụ để tìm nguyên nhân sự cố/lỗi trong các báo cáo/chương trình và tìm hướng khắc phục.
Chỉnh sửa các báo cáo/chương trình theo mô tả nghiệp vụ.
Tham gia kiểm tra thử nghiệm báo cáo/chương trình.
Phát triển các chương trình/ báo cáo mới theo yêu cầu.
Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo/chức năng/chương trình so với mô tả nghiệp vụ.
Tìm hiểu và nghiên cứu các công cụ, công nghệ hỗ trợ cho việc khai thác và thể hiện báo cáo hiệu quả, sinh động.
Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng và khai thác các báo cáo/chương trình đã phát triển hoặc những chức năng liên quan đến kỹ thuật lập trình.
Cập nhật, quản lý và lưu trữ tài liệu liên quan theo quy định của phòng.
Tham gia triển khai các dự án hệ thống ứng dụng mới trong lĩnh vực phụ trách.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm lập trình
Có khả năng lập trình ứng dụng hiệu quả.
Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP) - micro-service.
Thông thạo các ngôn ngữ lập trình PHP/C# /JavaScript.
Thành thạo các Framework Laravel, VueJS đối với NodeJS, .NET.
Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm (Thiết kế, phát triển và thực thi).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa tại công ty
Thưởng lương tháng 13, thưởng KPI
Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Được đào tạo các kỹ năng, tham gia khóa học của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
