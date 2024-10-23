Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Mức lương 6 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 18 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các gói dịch vụ thiết kế website cho khách hàng tiềm năng Hỗ trợ khách hàng hiểu rõ về các tính năng và lợi ích của các gói dịch vụ website Thực hiện các cuộc gọi telesales để tiếp cận khách hàng mới Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống CRM Hỗ trợ team marketing trong việc tạo nội dung và tài liệu quảng cáo cho dịch vụ website Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng tư vấn Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, phù hợp với sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Thành thạo sử dụng các ứng dụng Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày rõ ràng và thuyết phục Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng Có kinh nghiệm hoặc đam mê với lĩnh vực telesales là một lợi thế Có hiểu biết cơ bản về website và các xu hướng thiết kế web hiện đại Tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc Khả năng làm việc dưới áp lực và đạt mục tiêu đề ra

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực IT, marketing online và tư vấn khách hàng Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Cơ hội được tiếp xúc với các công nghệ web mới nhất và xu hướng thiết kế website hiện đại Được hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp bởi các nhân viên có kinh nghiệm Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành xuất sắc thời gian thực tập Được tham gia các hoạt động nội bộ, team building của công ty Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty dành cho thực tập sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

