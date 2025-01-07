Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH WAGON
- Đồng Nai: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, kinh doanh Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng cho sản phẩm của công ty
Quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Phân tích thị trường, xác định cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực sản xuất
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác chiến lược
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho ban lãnh đạo
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm vị trí đương tương từ 2 năm
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và phát triển đội ngũ nhân viên
Có kiến thức và kỹ năng về bán hàng, đàm phán và chốt sales
Khả năng lập kế hoạch và tư duy chiến lược tốt
Kỹ năng phân tích thị trường và nhận diện cơ hội kinh doanh
Thành thạo tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp, ngoại giao tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Năng động, sáng tạo và có khả năng chịu áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH WAGON Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI