Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, kinh doanh Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng cho sản phẩm của công ty

Quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh

Phân tích thị trường, xác định cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực sản xuất

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác chiến lược

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan đến sản xuất

Kinh nghiệm vị trí đương tương từ 2 năm

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và phát triển đội ngũ nhân viên

Có kiến thức và kỹ năng về bán hàng, đàm phán và chốt sales

Khả năng lập kế hoạch và tư duy chiến lược tốt

Kỹ năng phân tích thị trường và nhận diện cơ hội kinh doanh

Thành thạo tiếng Anh

Kỹ năng giao tiếp, ngoại giao tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Năng động, sáng tạo và có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH WAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAGON

