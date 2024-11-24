Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH YB SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH YB SPA

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 40 Hồ Thị Tư, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Quận 9 ...và 1 địa điểm khác, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Đón tiếp, tư vấn khách hàng, tư vấn bán sản phẩm, dịch vụ chốt sale.
- Chăm sóc khách hàng sau khi làm dịch vụ, xử lý phản hồi nếu có.
- Triển khai up sale dịch vụ trên phòng theo mục tiêu;
- Làm các công việc nhập liệu số liệu liên quan tại spa
- Các công việc liên quan khác (Được QLCN hướng dẫn cụ thể)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có bằng trung cấp trở lên
· Có kinh nghiệm tư vấn từ 01 - 02 năm trở lên
· Ưu tiên có kinh nghiệm về tư vấn trực tiếp bên ngành thẩm mỹ, gym, bảo hiểm,..
· Da đẹp, có ngoại hình ưa nhìn, chăm chỉ, nhiệt tình, giao tiếp tốt
· Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt và xử lý tình huống tốt, nhiệt tình và ham học hỏi, trung thực, chăm chỉ là một lợi thế
· Có khả năng làm việc độc lập. Tinh thần trách nhiệm cao. Chịu được áp lực cao trong công việc
· Mong muốn thu nhập cao, khách hàng đông;

Tại CÔNG TY TNHH YB SPA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng nóng nhận tiền mặt ngay trong ngày
̵ Thưởng hiệu suất tháng
̵ Thưởng Quý
̵ Xem xét tăng lương 02 lần/năm hoặc theo năng lực.
̵ Giao lưu kết nối nội bộ và các hoạt động sinh nhật, YEP, teambuilding nội bộ hàng năm.
̵ Du lịch trong nước & quốc tế theo từng cấp bậc và theo năng lực.
̵ Chính sách lễ tết theo quy định công ty.
̵ Thưởng tháng 13, 14, 15 theo năng lực và quy định công ty.
̵ Chính sách đào tạo nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến phát triển lâu dài
̵ Cơ hội thăng tiến và tiềm năng phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YB SPA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YB SPA

CÔNG TY TNHH YB SPA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 18, đường số 4, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

