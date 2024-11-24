Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH YB SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 40 Hồ Thị Tư, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Quận 9 ...và 1 địa điểm khác, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Đón tiếp, tư vấn khách hàng, tư vấn bán sản phẩm, dịch vụ chốt sale.

- Chăm sóc khách hàng sau khi làm dịch vụ, xử lý phản hồi nếu có.

- Triển khai up sale dịch vụ trên phòng theo mục tiêu;

- Làm các công việc nhập liệu số liệu liên quan tại spa

- Các công việc liên quan khác (Được QLCN hướng dẫn cụ thể)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có bằng trung cấp trở lên

· Có kinh nghiệm tư vấn từ 01 - 02 năm trở lên

· Ưu tiên có kinh nghiệm về tư vấn trực tiếp bên ngành thẩm mỹ, gym, bảo hiểm,..

· Da đẹp, có ngoại hình ưa nhìn, chăm chỉ, nhiệt tình, giao tiếp tốt

· Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt và xử lý tình huống tốt, nhiệt tình và ham học hỏi, trung thực, chăm chỉ là một lợi thế

· Có khả năng làm việc độc lập. Tinh thần trách nhiệm cao. Chịu được áp lực cao trong công việc

· Mong muốn thu nhập cao, khách hàng đông;

Tại CÔNG TY TNHH YB SPA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng nóng nhận tiền mặt ngay trong ngày

̵ Thưởng hiệu suất tháng

̵ Thưởng Quý

̵ Xem xét tăng lương 02 lần/năm hoặc theo năng lực.

̵ Giao lưu kết nối nội bộ và các hoạt động sinh nhật, YEP, teambuilding nội bộ hàng năm.

̵ Du lịch trong nước & quốc tế theo từng cấp bậc và theo năng lực.

̵ Chính sách lễ tết theo quy định công ty.

̵ Thưởng tháng 13, 14, 15 theo năng lực và quy định công ty.

̵ Chính sách đào tạo nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến phát triển lâu dài

̵ Cơ hội thăng tiến và tiềm năng phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YB SPA

