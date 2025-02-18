Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Khánh Dư, Quận 1, Quận 1

Xác nhận nhu cầu đào tạo, sắp xếp kế hoạch - lên lịch và thông báo đào tạo.

Xác nhận nhu cầu đào tạo, sắp xếp kế hoạch - lên lịch và thông báo đào tạo.

Nhận lịch training/demo khi có yêu cầu

Tham dự và hỗ trợ tổ chức Event cho Đại lý (soi da, tư vấn, làm liệu trình).

Trực tiếp tổ chức các chương trình đào tạo cho Khách hàng/ Đại lý/ Nội bộ về kiến thức, kỹ năng chuyên môn; thông tin, công dụng sản phẩm của công ty.

Cập nhật kiến thức / Thiết kế liệu trình của sản phẩm mới để đào tạo.

Biên soạn những tài liệu về sản phẩm khi có sản phẩm mới để đưa vào chương trình đào tạo

Hỗ trợ Sale gặp gỡ và tư vấn sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong nội dung đào tạo

Nghiên cứu sản phẩm, dịch thuật tài liệu

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Ưu tiên:

Ưu tiên:

Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Ứng viên có kinh nghiệm thuyết trình, giảng dạy, có khả năng giao tiếp

Các bạn làm trong ngành dược mỹ phẩm có liên quan

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG

