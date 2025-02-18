Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG
- Hồ Chí Minh: Trần Khánh Dư, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xác nhận nhu cầu đào tạo, sắp xếp kế hoạch - lên lịch và thông báo đào tạo.
Nhận lịch training/demo khi có yêu cầu
Tham dự và hỗ trợ tổ chức Event cho Đại lý (soi da, tư vấn, làm liệu trình).
Trực tiếp tổ chức các chương trình đào tạo cho Khách hàng/ Đại lý/ Nội bộ về kiến thức, kỹ năng chuyên môn; thông tin, công dụng sản phẩm của công ty.
Cập nhật kiến thức / Thiết kế liệu trình của sản phẩm mới để đào tạo.
Biên soạn những tài liệu về sản phẩm khi có sản phẩm mới để đưa vào chương trình đào tạo
Hỗ trợ Sale gặp gỡ và tư vấn sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong nội dung đào tạo
Nghiên cứu sản phẩm, dịch thuật tài liệu
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Ứng viên có kinh nghiệm thuyết trình, giảng dạy, có khả năng giao tiếp
Các bạn làm trong ngành dược mỹ phẩm có liên quan
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
