Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Da liễu 247
- Hà Nội:
- Lê Văn Lương,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Setup các chiến dịch quảng cáo trên Facebook,.. theo yêu cầu và KPI được giao
Liên tục tối ưu quảng cáo và nội dung Fanpage, Web
Đưa ra ý tưởng phát triển nội dung Fanpage, Web theo tình hình thực tế
Giám sát và phối hợp hoạt động của các phòng ban khác để đạt mục tiêu chung
Phân tích sản phẩm, dịch vụ để đưa ra phương án triển khai quảng cáo phù hợp
Phối hợp với truyền thông sản xuất media phục vụ công việc của cá nhân phòng ban
Chịu trách nhiệm về kết quả tạo ra
Hoàn thành các công việc khách theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng tập trung tốt, có tư duy logic
Chịu được áp lực công việc cao,quản lý thời gian và kỷ luật tốt
Có KN về spa, phòng khám, thẩm mỹ viện là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Da liễu 247 Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao
Công ty cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Da liễu 247
