Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lê Văn Lương,Hà Nội

Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Setup các chiến dịch quảng cáo trên Facebook,.. theo yêu cầu và KPI được giao

Liên tục tối ưu quảng cáo và nội dung Fanpage, Web

Đưa ra ý tưởng phát triển nội dung Fanpage, Web theo tình hình thực tế

Giám sát và phối hợp hoạt động của các phòng ban khác để đạt mục tiêu chung

Phân tích sản phẩm, dịch vụ để đưa ra phương án triển khai quảng cáo phù hợp

Phối hợp với truyền thông sản xuất media phục vụ công việc của cá nhân phòng ban

Chịu trách nhiệm về kết quả tạo ra

Hoàn thành các công việc khách theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế trên nhiều nền tảng khác nhau như Facebook, Website, Google,,,

Khả năng tập trung tốt, có tư duy logic

Chịu được áp lực công việc cao,quản lý thời gian và kỷ luật tốt

Có KN về spa, phòng khám, thẩm mỹ viện là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Da liễu 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng +Phụ cấp ăn ca +Vé xe + % Doanh thu +Thưởng khác (nếu có)

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao

Công ty cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Da liễu 247

