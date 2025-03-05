Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Da liễu 247
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty TNHH Da liễu 247

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Da liễu 247

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lê Văn Lương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Setup các chiến dịch quảng cáo trên Facebook,.. theo yêu cầu và KPI được giao
Liên tục tối ưu quảng cáo và nội dung Fanpage, Web
Đưa ra ý tưởng phát triển nội dung Fanpage, Web theo tình hình thực tế
Giám sát và phối hợp hoạt động của các phòng ban khác để đạt mục tiêu chung
Phân tích sản phẩm, dịch vụ để đưa ra phương án triển khai quảng cáo phù hợp
Phối hợp với truyền thông sản xuất media phục vụ công việc của cá nhân phòng ban
Chịu trách nhiệm về kết quả tạo ra
Hoàn thành các công việc khách theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế trên nhiều nền tảng khác nhau như Facebook, Website, Google,,,
Khả năng tập trung tốt, có tư duy logic
Chịu được áp lực công việc cao,quản lý thời gian và kỷ luật tốt
Có KN về spa, phòng khám, thẩm mỹ viện là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Da liễu 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng +Phụ cấp ăn ca +Vé xe + % Doanh thu +Thưởng khác (nếu có)
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao
Công ty cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Da liễu 247

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Da liễu 247

Công ty TNHH Da liễu 247

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 92 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

