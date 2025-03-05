Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Xây dựng, quản lý nội dung ( bao gồm viết nội dung trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)
- Cắt ghép, xây dựng nội dung, video phục vụ cho việc chạy quảng cáo
- Cân đối chi phí, dòng tiền tối ưu chi phí 1 cách hiệu quả
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 3 tháng chạy ads
- Làm việc trách nhiệm, hoạt động hiệu quả
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì
- Trả lương mùng 8 hàng tháng, không chậm lương
- Được đào tạo bài bản thêm chuyên sâu về các kỹ năng Digital Marketing
- Thưởng các ngày nghỉ lể, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13
- Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức
- Sinh nhật, hiếu hỉ đều được c ng ty quan tâm
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
