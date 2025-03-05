Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

- Xây dựng, quản lý nội dung ( bao gồm viết nội dung trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)

- Cắt ghép, xây dựng nội dung, video phục vụ cho việc chạy quảng cáo

- Cân đối chi phí, dòng tiền tối ưu chi phí 1 cách hiệu quả

- Kinh nghiệm từ 3 tháng chạy ads

- Làm việc trách nhiệm, hoạt động hiệu quả

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Trả lương mùng 8 hàng tháng, không chậm lương

- Được đào tạo bài bản thêm chuyên sâu về các kỹ năng Digital Marketing

- Thưởng các ngày nghỉ lể, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13

- Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức

- Sinh nhật, hiếu hỉ đều được c ng ty quan tâm

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp

