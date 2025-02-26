Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
- Hà Nội: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, bộ phận xác định nguồn tứng viên, triển khai tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban ( Marketing, Kinh doanh, Dịch vụ, CSKH).
Tạo nguồn ứng viên, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên trên các kênh tuyển dụng, lựa chọn ứng viên phù hợp với mô tả công việc và Văn hóa doanh nghiệp.
Liên hệ với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá ứng viên cùng bộ phận chuyên môn;
Triển khai hoạt động tuyển dụng theo định kỳ, hoàn thành kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo định biên hàng năm và các nhân sự phát sinh theo tháng, theo quý.
Lưu trữ dữ liệu ứng viên tiềm năng để phục vụ cho Công tác tuyển dụng hiện tại và trong tương lai của Công ty, xây dựng mối quan hê với các ứng viên, nhà tuyển dụng cùng ngành, cùng lĩnh vực để tư vấn cho TBP tuyển dụng các vấn đề liên quan đến hoạt động tuyển dụng.
Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng nhằm xây dựng kênh cung cấp nguồn ứng viên ổn định và đa dạng.
Tiếp nhận, phối hợp bộ phận C&B theo dõi quá trình thử việc;Quản lý, lưu trữ data ứng viên đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 02 năm trở lên
Yêu thích công việc tuyển dụng, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc
Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì
10 - 12 triệu
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 30,000 VNĐ/ngày, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, team buiding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
