Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, bộ phận xác định nguồn tứng viên, triển khai tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban ( Marketing, Kinh doanh, Dịch vụ, CSKH).
Tạo nguồn ứng viên, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên trên các kênh tuyển dụng, lựa chọn ứng viên phù hợp với mô tả công việc và Văn hóa doanh nghiệp.
Liên hệ với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá ứng viên cùng bộ phận chuyên môn;
Triển khai hoạt động tuyển dụng theo định kỳ, hoàn thành kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo định biên hàng năm và các nhân sự phát sinh theo tháng, theo quý.
Lưu trữ dữ liệu ứng viên tiềm năng để phục vụ cho Công tác tuyển dụng hiện tại và trong tương lai của Công ty, xây dựng mối quan hê với các ứng viên, nhà tuyển dụng cùng ngành, cùng lĩnh vực để tư vấn cho TBP tuyển dụng các vấn đề liên quan đến hoạt động tuyển dụng.
Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng nhằm xây dựng kênh cung cấp nguồn ứng viên ổn định và đa dạng.
Tiếp nhận, phối hợp bộ phận C&B theo dõi quá trình thử việc;Quản lý, lưu trữ data ứng viên đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ngành Quản trị nhân lực/Quản trị Kinh doanh/Kinh tế..
Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 02 năm trở lên
Yêu thích công việc tuyển dụng, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 10 - 12 triệu + thưởng tuyển dụng (2tr-6tr), sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 30,000 VNĐ/ngày, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, team buiding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

