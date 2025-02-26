Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH NUGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 2 địa điểm khác, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Tuyển dụng và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng (70%)

- Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của công ty.

- Soạn thảo và đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng phù hợp (Facebook, website việc làm,...).

- Chủ động tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên qua nhiều kênh khác nhau.

- Xử lý đầy đủ công việc của quy trình tuyển dụng: Tuyển dụng/Lọc CV, đánh giá hồ sơ ứng viên/sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn/Phỏng vấn/Đánh giá thử việc.

- Gửi mail thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và thư cảm ơn cho ứng viên không đạt.

- Quản lý, lưu trữ dữ liệu ứng viên, đặc biệt là các ứng viên tiềm năng.

- Sắp xếp và bàn giao nhân sự tại các phòng ban.

- Theo dõi quá trình làm việc của toàn thể nhân viên và kết hợp với trưởng bộ phận báo cáo kết quả: nhân viên thử việc, nhân viên thời vụ, nhân viên chính thức để đánh giá nhân viên hàng tháng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ công tác tuyển dụng.

2. Đào tạo và Phát triển tổ chức (30%)

- Phổ biến và đào tạo ứng viên mới về quyền lợi, quy định, nội quy, văn hoá và cơ hội thăng tiến của công ty.

- Đánh giá hiệu quả đào tạo và đề xuất phương án cải thiện.

- Hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo nội bộ (quy trình làm việc, kỹ năng mềm,...).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ (23 - 30 tuổi)

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan (Quản trị nhân sự, Kinh tế, Luật, Quản trị kinh doanh...).

- Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong trong tuyển dụng hoặc đào tạo nhân sự.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

- Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint)

Tại CÔNG TY TNHH NUGYM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng theo KPI.

- Thời gian thử việc 2 tháng và hưởng 85% lương.

- Môi trường làm việc chủ động, trẻ trung, sáng tạo, thân thiện.

- Được tập luyện và sử dụng dịch vụ chuẩn 5 sao.

- Được tham gia team building, party định kỳ.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

- Thưởng hàng Quý và lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NUGYM

