Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH NUGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NUGYM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH NUGYM

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 2 địa điểm khác, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Tuyển dụng và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng (70%)
- Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của công ty.
- Soạn thảo và đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng phù hợp (Facebook, website việc làm,...).
- Chủ động tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên qua nhiều kênh khác nhau.
- Xử lý đầy đủ công việc của quy trình tuyển dụng: Tuyển dụng/Lọc CV, đánh giá hồ sơ ứng viên/sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn/Phỏng vấn/Đánh giá thử việc.
- Gửi mail thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và thư cảm ơn cho ứng viên không đạt.
- Quản lý, lưu trữ dữ liệu ứng viên, đặc biệt là các ứng viên tiềm năng.
- Sắp xếp và bàn giao nhân sự tại các phòng ban.
- Theo dõi quá trình làm việc của toàn thể nhân viên và kết hợp với trưởng bộ phận báo cáo kết quả: nhân viên thử việc, nhân viên thời vụ, nhân viên chính thức để đánh giá nhân viên hàng tháng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ công tác tuyển dụng.
2. Đào tạo và Phát triển tổ chức (30%)
- Phổ biến và đào tạo ứng viên mới về quyền lợi, quy định, nội quy, văn hoá và cơ hội thăng tiến của công ty.
- Đánh giá hiệu quả đào tạo và đề xuất phương án cải thiện.
- Hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo nội bộ (quy trình làm việc, kỹ năng mềm,...).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ (23 - 30 tuổi)
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan (Quản trị nhân sự, Kinh tế, Luật, Quản trị kinh doanh...).
- Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong trong tuyển dụng hoặc đào tạo nhân sự.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
- Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint)

Tại CÔNG TY TNHH NUGYM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng theo KPI.
- Thời gian thử việc 2 tháng và hưởng 85% lương.
- Môi trường làm việc chủ động, trẻ trung, sáng tạo, thân thiện.
- Được tập luyện và sử dụng dịch vụ chuẩn 5 sao.
- Được tham gia team building, party định kỳ.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
- Thưởng hàng Quý và lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NUGYM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NUGYM

CÔNG TY TNHH NUGYM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33-35 Huỳnh Tịnh Của, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

