Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V1

- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản và tương tác trên các kênh thuộc hệ thống của công ty (Youtube/Tiktok/… )
- Trực tiếp tìm hiểu về sản phẩm & kiến thức công nghệ, sau đó lên content và lên hình quay cho video mà mình phụ trách.
- Trực tiếp diễn xuất trong một số video theo kế hoạch nội dung đã lên kịch bản.
- Phối hợp với bộ phận Media trong quá trình sản xuất nội dung.
- Phối hợp cùng các vị trí khác trong công ty để phát triển nội dung phù hợp & đồng bộ trên các nền tảng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Ngoại hình sáng, khả năng ăn nói và biểu đạt trước ống kính tốt.
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm sản xuất video trên Tiktok, Youtube.
- Am hiểu các lĩnh vực: du lịch, Công Nghệ, Đời sống.
- Xây dựng được ý tưởng và kịch bản độc lập.
- Chịu được áp lực, chủ động trong công việc.
Lợi thế ưu tiên: Có kinh nghiệm sản xuất video (có tư duy về mặt hình ảnh, có thể sử dụng được các thiết bị quay & phần mềm chỉnh sửa…)
Đính kèm CV một số yc sau:
- Video sản phẩm bản thân đã từng thực hiện
- Video tự quay giới thiệu về bản thân

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:10-15 triệu (Tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm)
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,...
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
- Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến
- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực
- Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà V1-A02, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

