Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Viện Thuốc lá, ngõ 133 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Thực hiện nghiên cứu; phối hợp thiết kế, xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu công ty
Tương tác các phòng ban làm rõ các yêu cầu phân tích số liệu để tổ chức dữ liệu xây dựng báo cáo, dashboard liên quan, cung cấp dữ liệu phân tích phù hợp
Hợp tác và tham gia với các phòng ban tiến hành triển khai, cài đặt, tích hợp, vận hành và triển khai ứng dụng các tính năng công nghệ tối ưu vận hành
Xây dựng, duy trì và update các tài liệu liên quan nhằm đảm bảo tính nhất quán, khoa học và logic
2. Phân tích dữ liệu và báo cáo
Thiết kế và duy trì hệ thống báo cáo của công ty (Báo cáo kinh doanh, Báo cáo bán hàng, Báo cáo sản phẩm, Báo cáo chương trình khuyến mại, Báo cáo khách hàng, ...)
Phân tích dữ liệu để xác định cơ hội cải thiện, tối ưu hóa quy trình và hỗ trợ đưa ra quyết định chiến lược
Đề xuất giải pháp và sự cải tiến dựa trên báo cáo phân tích để tăng cường hiệu suất và hiệu quả kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Quản trị hệ thống, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở các vị trí tương đương ·
Am hiểu về chuyên môn phân tích dữ liệu, vận hành, quản trị dự án.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ, bán lẻ.
Thành thạo SQL, Power BI, Automate là lợi thế
Tư duy số liệu tốt, tư duy khám phá, phân tích dữ liệu, tư duy chủ động, trách nhiệm; năng lực hoàn thành và bám đuổi mục tiêu cá nhân và mục tiêu đội nhóm.
Khả năng giao tiếp, hòa đồng tốt
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và dưới áp lực cao.
Có tầm nhìn xa và tư duy kinh doanh để tận dụng được hết tài nguyên dữ liệu đem lại lợi ích cho tổ chức.
Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ.

Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 15 - 20 triệu/tháng (Deal theo năng lực) + Thưởng + Phụ cấp
Tham gia Teambuilding, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.
Được tham gia các các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ của công ty.
Được làm việc trong môi trường văn hóa, doanh nghiệp trẻ, năng động, công bằng, thân thiện và chuyên nghiệp.
Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành.
Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, du lịch 1 lần/năm.
Được đóng BH theo quy định công ty.
Tất cả ngày lễ đều có thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà viện thuốc lá ngõ 133 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

