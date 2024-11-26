Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6th Fl., Lumiere Riverside, West Tower, Dist. 2, Ho Chi Minh, Quận 2, Quận 2

- Chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra các ý tưởng sáng tạo, triển khai thiết kế phù hợp với yêu cầu và định hướng của Thương hiệu

- Thiết kế ấn phẩm truyền thông cho các dự án Bất động sản sử dụng trên kênh Online (profile căn hộ; poster chính sách bán hàng,...) & tài liệu bán hàng cho kênh Offline (tờ gấp dự án, Mặt bằng dự án, Chính sách bán hàng, Brochure,...)

- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh trên kênh Online (website, edm, social media, digital ads,...) & Offline (tờ rơi, standee, poster, văn phòng bán hàng...) và các sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển,...)

- Đảm bảo về mặt thẩm mỹ cho các sản phẩm thiết kế, đảm bảo mọi sản phẩm đều theo đúng hệ thống nhận diện thương hiệu

- Hỗ trợ triển khai dựng clip & ảnh động ở mức cơ bản

- Hỗ trợ tư vấn và điều phối cho các dự án quay phim, chụp ảnh, hậu kỳ theo chiến dịch & nhu cầu bán hàng

- Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ

- Hợp tác với các Khối, Phòng ban khác trong các dự án được giao nhiệm vụ, đồng thời chủ động đưa phương án và giải pháp triển khai phù hợp.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop (có kinh nghiệm sử dụng Premiere Pro, AE là một lợi thế)

- Có kiến thức về các chuyên ngành khác bổ trợ cho thiết kế sáng tạo (video, photography, hội hoạ)

- Khả năng tư duy hình ảnh tốt. Có tính sáng tạo, thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể

- Khả năng làm việc dưới áp lực, biết cách phân bổ mức độ ưu tiên để mang lại số lượng thành phẩm hợp lý trong thời gian yêu cầu.

- Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các ý tưởng cho cấp Quản lý và các thành viên trong phòng ban

1. Lương và trợ cấp

- Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường

- Được cấp máy tính và các thiết bị làm việc hiện đại.

2. Cơ hội nghề nghiệp

- Cơ hội thăng tiến

- Con đường sự nghiệp đa dạng: Quản lý hoặc Chuyên gia và cơ hội điều chuyển nội bộ giữa các team

- Nguồn học miễn phí trên các nền tảng Udemy, Coursera, O'relly; hội thảo nội bộ, tài trợ chứng nhận và Cố vấn độc quyền (C-level)

- Công nhận và khen thưởng ở cấp độ nhóm và Công ty

3. Môi trường làm việc

- Văn phòng Agile hiện đại với nhiều không gian mở và khu vực dùng chung như phòng yoga, gym, gaming, khu vực ăn trưa...

- Tủ đồ cá nhân riêng biệt, mở khóa bằng QR Code

- Văn hóa học tập, sáng tạo được phát triển mạnh mẽ tại One Mount

- Các chương trình văn hóa nội bộ phong phú, đa dạng.

