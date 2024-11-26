Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 6th Fl., Lumiere Riverside, West Tower, Dist. 2, Ho Chi Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra các ý tưởng sáng tạo, triển khai thiết kế phù hợp với yêu cầu và định hướng của Thương hiệu
- Thiết kế ấn phẩm truyền thông cho các dự án Bất động sản sử dụng trên kênh Online (profile căn hộ; poster chính sách bán hàng,...) & tài liệu bán hàng cho kênh Offline (tờ gấp dự án, Mặt bằng dự án, Chính sách bán hàng, Brochure,...)
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh trên kênh Online (website, edm, social media, digital ads,...) & Offline (tờ rơi, standee, poster, văn phòng bán hàng...) và các sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển,...)
- Đảm bảo về mặt thẩm mỹ cho các sản phẩm thiết kế, đảm bảo mọi sản phẩm đều theo đúng hệ thống nhận diện thương hiệu
- Hỗ trợ triển khai dựng clip & ảnh động ở mức cơ bản
- Hỗ trợ tư vấn và điều phối cho các dự án quay phim, chụp ảnh, hậu kỳ theo chiến dịch & nhu cầu bán hàng
- Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ
- Hợp tác với các Khối, Phòng ban khác trong các dự án được giao nhiệm vụ, đồng thời chủ động đưa phương án và giải pháp triển khai phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop (có kinh nghiệm sử dụng Premiere Pro, AE là một lợi thế)
- Có kiến thức về các chuyên ngành khác bổ trợ cho thiết kế sáng tạo (video, photography, hội hoạ)
- Khả năng tư duy hình ảnh tốt. Có tính sáng tạo, thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể
- Khả năng làm việc dưới áp lực, biết cách phân bổ mức độ ưu tiên để mang lại số lượng thành phẩm hợp lý trong thời gian yêu cầu.
- Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các ý tưởng cho cấp Quản lý và các thành viên trong phòng ban

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương và trợ cấp
- Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường
- Được cấp máy tính và các thiết bị làm việc hiện đại.
2. Cơ hội nghề nghiệp
- Cơ hội thăng tiến
- Con đường sự nghiệp đa dạng: Quản lý hoặc Chuyên gia và cơ hội điều chuyển nội bộ giữa các team
- Nguồn học miễn phí trên các nền tảng Udemy, Coursera, O'relly; hội thảo nội bộ, tài trợ chứng nhận và Cố vấn độc quyền (C-level)
- Công nhận và khen thưởng ở cấp độ nhóm và Công ty
3. Môi trường làm việc
- Văn phòng Agile hiện đại với nhiều không gian mở và khu vực dùng chung như phòng yoga, gym, gaming, khu vực ăn trưa...
- Tủ đồ cá nhân riêng biệt, mở khóa bằng QR Code
- Văn hóa học tập, sáng tạo được phát triển mạnh mẽ tại One Mount
- Các chương trình văn hóa nội bộ phong phú, đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Times City, số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

