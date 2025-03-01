Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tân Phạm Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Thới An 15, Khu Phố 6, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ,… đưa ra những ý tưởng, chiến lược Marketing; Xây dựng kế hoạch Marketing cho các dự án đảm nhận.

- Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu insight khách hàng; tổng hợp kết quả, phân tích dữ liệu làm đầu vào cho hoạt động Marketing.

- Xây dựng các nội dung Marketing Online phục vụ truyền thông các chương trình theo Kế hoạch Marketing: Event, content quảng cáo, content seeding.

- Lên kế hoạch tổ chức, thực hiện các chương trình PR, sự kiện, trade marketing.

- Tối ưu hiệu quả quảng cáo, đo lường, giám sát và kaizen quá trình chạy quảng cáo

- Theo dõi hoạt động chăm sóc data khách hàng theo ngày, hỗ trợ điều chỉnh, cải tiến để tăng tỉ lệ chuyển đổi khách hàng

- Phân công nhiệm vụ, quản lý đội ngũ, đào tạo & nâng cao năng lực nhân viên phòng Marketing.

- Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

- Quản lý và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing.

--------

Trưởng nhóm Markeitng của 1 trong 2 mảng:

1. B2B: Đồng phục doanh nghiệp

2. B2C: Thời trang nam nữ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu về các lĩnh vực kinh doanh: siêu thị, bán lẻ, thời trang, hàng tiêu dùng

- Kinh nghiệm quản lý tương đương trong lĩnh vực siêu thị (> 3 năm)

- Kinh nghiệm về việc xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu.

- Am hiểu về hành vi mua sắm của khách hàng.

- Bắt buộc phải có kinh nghiệm trải qua vị trí viết Content & chạy Ads, chịu áp lực về doanh số từ hệ thống digital đa kênh.

- Thấu hiểu khách hàng mục tiêu, sản phẩm & đối thủ

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh.

- Trung thực

- Tinh thần trách nhiệm cao

- Tôn trọng lẫn nhau trong công việc

Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực (bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp theo chức danh)

- Phụ cấp cơm trưa

- Thưởng tháng 13 và thưởng doanh thu; thâm niên…

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

- Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo luật định.

- Chế độ thăm hỏi: sinh nhật, cưới hỏi, thai sản, ốm đau, tang chế….

- Các phụ cấp và phúc lợi khác trao đổi trực tiếp lúc phỏng vấn.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin