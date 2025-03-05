Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại JobsGO Recruit
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 23 Ngõ Huế, Ngô Thì Nhậm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng kịch bản và sáng tạo nội dung video ngắn phục vụ cho truyền thông và Marketing của doanh nghiệp
Phối hợp cùng các team liên quan tham gia vào công tác quay dựng sản xuất video sản phẩm
Biên tập nội dung (content, video, hình ảnh..) đăng tải lên nền tảng Tiktok
Quản lý chất lượng nội dung đảm bảo đúng chiến lược truyền thông và marketting của doanh nghiệp
Triển khai báo cáo và bảo vệ kết quả làm việc định kỳ theo mẫu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu policy nền tảng tiktok và xu hướng sáng tạo nội dung video ngắn
Hiểu biệt các lý thuyết trong hoạt động xây dựng nội dung và kịch bản
Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa biên tập hình ảnh và video
Sáng tạo, năng động có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Sử dụng tốt các công cụ AI hỗ trợ xây dựng nội dung như (Chatgpt, Elevenlabs.io...)
Ðã từng làm việc tại vị trí tương đương ít nhất 6 tháng (sở hữu kênh trên 10k follow là một lợi thế)
Ðã từng tham gia các khóa học chuyên môn trong ngành sáng tạo nội dung ngân là một lợi thế
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10-15tr/ Tháng tùy năng lực ứng viên
Thưởng lễ tết, team building,...
Môi trường làm việc sang trọng
Cafe , trà , bánh phục vụ miễn phí
Hầm để xe miễn phí
Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị và máy tính làm việc
Có lương tháng thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI