Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HJC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Manor 1 - 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm soát các hoạt động Marketing cụ thể như: xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm, dịch vụ, các chương trình truyền thông, các chương trình khuyến mãi theo định hướng của công ty.

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi chiến lược quảng cáo Lead Ads trên Facebook.

Thực hiện việc tối ưu chiến dịch nhằm đem lại nhiều Data cho Telesale.

Thường xuyên xem lại kết quả sau mỗi chiến dịch quảng cáo, báo cáo, phân tích và giải thích các chỉ số với cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tốt về mảng Lead Ads

Đọc và giải thích được báo cáo Ads

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

Chăm chỉ, ham học hỏi, tư duy nhạy bén

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HJC Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HJC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin