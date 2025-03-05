Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 28 Trần Hữu Dực,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Lên ý tưởng nội dung quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook, quảng cáo
- Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.
- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
- Tìm hiểu và nghiên cứu trending trên nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào content.
- Tham gia và đóng góp sáng tạo các ý tưởng nội dung để mở rộng các kênh truyền thông
- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20-35
- Ưu tiên 2 năm kinh nghiệm content. Ưu tiên có kinh nghiệm content trên Tiktok
- Có khả năng bắt trend với các xu hướng
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thưởng tháng lương thứ 13, các dịp lễ tết
- Được đào tạo kiến thức chuyên môn, học hỏi và phát triển bản thân.
- Thời gian làm việc: Từ 8h30p - 17h30p, nghỉ trưa 12h30 - 13h30. Từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h30 đến 13h30, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 28 Đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

