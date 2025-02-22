Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- F3, Tòa G5 Fivestar, số 02 Kim Giang,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Viết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website, Fanpage công ty.
Quản lý, duyệt bài của CTV content (Mình phụ trách)
Lên định hướng bài viết cho bộ phận nội dung
Sáng tạo Content các ấn phẩm truyền thông khác (báo chí, tài liệu quảng cáo, brochure, booklet,...theo định hướng của Khách hàng và Công ty
Cùng team Marketing lên ý tưởng thông điệp quảng cáo cho các chiến dịch Marketing, tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn hạn và dài hạn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm viết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website từ 06 tháng
Yêu thích công việc viết lách và sáng tạo
Có kỹ năng làm việc nhóm
Có trách nhiệm cao trong công việc
Kinh nghiệm viết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website từ 06 tháng
Yêu thích công việc viết lách và sáng tạo
Có kỹ năng làm việc nhóm
Có trách nhiệm cao trong công việc
Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8.000.000 – 10.000.000/tháng (deal theo năng lực)
Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp, máy móc hiện đại.
Thưởng cá nhân xuất sắc hàng tháng.
Thưởng Tết, Quà sinh nhật và một số dịp lễ.
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật sau 02 tháng thử việc.
Tham gia Team building, du lịch, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp, máy móc hiện đại.
Thưởng cá nhân xuất sắc hàng tháng.
Thưởng Tết, Quà sinh nhật và một số dịp lễ.
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật sau 02 tháng thử việc.
Tham gia Team building, du lịch, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI