Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - F3, Tòa G5 Fivestar, số 02 Kim Giang,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Viết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website, Fanpage công ty.

Quản lý, duyệt bài của CTV content (Mình phụ trách)

Lên định hướng bài viết cho bộ phận nội dung

Sáng tạo Content các ấn phẩm truyền thông khác (báo chí, tài liệu quảng cáo, brochure, booklet,...theo định hướng của Khách hàng và Công ty

Cùng team Marketing lên ý tưởng thông điệp quảng cáo cho các chiến dịch Marketing, tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn hạn và dài hạn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm viết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website từ 06 tháng

Yêu thích công việc viết lách và sáng tạo

Có kỹ năng làm việc nhóm

Có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.000 – 10.000.000/tháng (deal theo năng lực)

Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp, máy móc hiện đại.

Thưởng cá nhân xuất sắc hàng tháng.

Thưởng Tết, Quà sinh nhật và một số dịp lễ.

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật sau 02 tháng thử việc.

Tham gia Team building, du lịch, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.