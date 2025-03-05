Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vincom Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai công việc theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tiến độ và kiểm soát chi phí MXH và QC khác của thương hiệu/ dự án và đánh giá kết quả.

- Triển khai đấu thầu, thẩm định dịch vụ theo quy trình và đúng ngân hàng giá cho hạng mục Digital, QC truyền thông.

- Kiểm soát quản lý tài sản trí tuệ Digital, MXH và QC khác.

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ của nhà thầu, đảm bảo tiêu chuẩn và định vị dự án.

- Nghiên cứu nền tảng QC, truyền thông theo kịp xu hướng thị trường, đảm bảo MXH và QC khác phù hợp thị hiếu phục vụ kinh doanh. Triển khai các biện pháp được phê duyệt nhằm tối ưu chi phí & hiệu quả.

- Kiểm soát các chỉ số MXH/Quảng cáo, điều chỉnh hành động đảm bảo kết quả Kinh doanh của cơ sở.

- Triển khai kế hoạch đúng hạn và mang lại hiệu quả tốt nhất. Kiểm soát giải pháp khi việc có nguy cơ chậm hạn & giải quyết tình trạng. Đóng góp các sáng kiến thay đổi và tối ưu hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan tới Marketing, Truyền thông,.....

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm digital marketing, trong ngành BĐS, tài chính,....

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm trực chiến tại dự án, trực tiếp triển khai campaign thành công cho một dự án BĐS cụ thể (chứng minh rõ ràng vai trò, nhiệm vụ, kết quả thu được sau chiến dịch).

- Có khả năng phân tích data, sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ Marketing, thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng.

- Có khả năng phân tích đối thủ và các campaign đã hoạt động trong quá khứ.

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

a. Địa điểm làm việc:

- Văn phòng tại TTTM Vincom Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.

b. Thời gian làm việc:

- Ngày làm việc: T2 - sáng T7.

- Giờ làm việc: 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa: 60‘).

c. Quyền lợi:

- Mức lương cạnh tranh, thu nhập hấp dẫn. Hưởng chế độ ăn ca theo Voucher.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao động.

- Hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.